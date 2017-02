A 43 ans, Kate Moss pose - vraiment - nue pour le magazine américain W et elle est... magnifique ! Regardez

Le mannequin britannique Kate Moss a accepté de poser nu pour l’édition de mars du magazine américain «W» et le résultat est superbe. A 43, elle est magnifique sur cette très belle photo qui est en train de faire le tour du monde.

Mais déjà des voix s'élèvent pour affirmer que Photoshop est passé par là et que le magazine aurait un peu abuser de la technologie pour embellir la top.

Cliquez ici pour voir la photo

"Even though I don’t like my body at all. I just had to get comfortable with being naked.” https://t.co/ryIwFilZNV