Audiences: Peu de monde devant la TNT hier soir - W9 leader à 837.000 - Record pour Numéro 23 avec la série "Orange is a new black"

09:14

W9 diffusait un magazine. "Enquête d'action" a séduit 837.000 fidèles, soit 3.6% de parts de marché.

NT1 programmait une série. "Joséphine, ange gardien" a attiré 738.000 personnes, soit 3.1% du public.

France 5 diffusait "La maison France 5". L'émission a été suivie par 645.000 téléspectateurs, soit 2.6% de parts de marché .

Arte misait sur un téléfilm. "Palace Beach Hotel" a réuni 641.000 téléspectateurs et 2.7% de parts de marché.

C8 diffusait un spectacle. "Arnaud Ducret et ses amis vous font plaisir" a captivé 591.000 téléspectateurs, soit 2.6% de parts de marché.

TMC proposait une série. "Mentalist" a séduit 561.000 personnes pour 2.4% de parts de marché.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "39-45 : armes secret-defense" a attiré 550.000 téléspectateurs, et 2.3% du public.

Numéro 23 pariait sur une série. "Orange is a new black" a convaincu 469.000 personnes, et 2.1% du public.

France 4 diffusait un jeu. "Fort Boyard" a réuni 448.000 téléspectateurs et 2% de parts de marché.

France O pariait sur une série. "Meurtres au paradis" a convaincu 402.000 personnes et 1.7% de parts de marché.

Gulli proposait un téléfilm. "Les douze princesses" a été suivi par 360.000 téléspectateurs soit 1.5% de parts de marché.

HD1 misait sur une série. "Alice Nevers, le juge est une femme" a attiré 309.000 téléspectateurs, et 1.3% du public.

Chérie 25 programmait un téléfilm. "Coeurs emprisonnés" a réuni 280.000 téléspectateurs et 1.2% de parts de marché.

NRJ12 misait sur un téléfilm. "Valentine" a convaincu 213.000 personnes pour 0.9% du public.

6Ter misait sur une série. "Super Hero Family" a séduit 205.000 téléspectateurs et 0.9% du public.

CSTAR misait sur un divertissement. "Le Zap" a séduit 168.000 téléspectateurs, soit 0.7% de parts de marché. .

