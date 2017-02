George Clooney recevra un "César d'honneur"au cours de la 42e cérémonie de remise des prix du cinéma français

12:30

L'acteur américain George Clooney sera récompensé par un César d'honneur au cours de la 42e cérémonie de remise des prix du cinéma français programmée le 24 février, a annoncé l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma.

"Acteur le plus charismatique de sa génération, George Clooney incarne ce glamour Hollywoodien caractéristique des grandes stars du cinéma. Son charme, son humour, sa personnalité et son engagement sont au coeur de notre perpétuelle et éternelle admiration", a indiqué l'Académie dans un communiqué, soulignant lui remettre ce prix "en hommage à son talent éblouissant de comédien, réalisateur, scénariste et producteur".

En 2016, c'est l'acteur américain Michael Douglas qui avait reçu un César d'honneur, après trois autres Américains, Kevin Costner en 2013, Scarlett Johansson en 2014 et Sean Penn en 2015.



