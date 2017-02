Super Bowl: Lady Gaga, qui chantera à la mi-temps, promet un message de rassemblement

16:40

Lady Gaga, lors de son spectacle à la mi-temps du Super Bowl dimanche, appellera au rassemblement.

La finale de la Ligue de football américain (NFL), l'événement le plus regardé à la télévision par les Américains, va se dérouler à Houston (Texas, sud) dans une période de tensions dans une Amérique plus divisée que jamais après l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche.

Interrogée lors d'une conférence de presse pour savoir si elle allait faire passer un message durant son spectacle à la mi-temps du match entre les Atlanta Falcons et les New England Patriots, Lady Gaga a répondu: "Les seules déclarations que je ferai durant mon spectacle à la mi-temps sont celles que j'ai faites de manière constante durant toute ma carrière". "Je crois en une passion pour le rassemblement, je crois en l'égalité et dans le fait que l'état d'esprit de ce pays est un message d'amour, de compassion et de gentillesse", a-t-elle ajouté.



