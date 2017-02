Revoir l'extrait de l'interview de 2007 de Penelope Fillon diffusé ce soir par Envoyé Spécial: "Je n'ai jamais été son assistante" - Vidéo

21:57

L'épouse du candidat de droite à la présidentielle François Fillon, soupçonnée d'emplois fictifs, déclare n'avoir "jamais été l'assistante" de son mari dans un entretien de mai 2007 retrouvé par la chaîne France 2 et diffusé ce soir.

La journaliste Elise Lucet, présentatrice du magazine d'investigation "Envoyé spécial", a précisé que ces déclarations étaient tirées d'un entretien filmé par l'hebdomadaire britannique Sunday Telegraph à cette époque et dont les rushes ont été récupérés.

"Penelope Fillon se confie dans cet entretien, et déclare plusieurs phrases intéressantes dont une qui a plus que retenu notre attention qui est: 'Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari'. On est en 2007", a déclaré Elise Lucet

"On a la certitude qu'elle a été payée pendant quatre ans comme assistante parlementaire de son mari de 1998 à 2002.

On sait donc qu'elle a reçu un salaire d'assistante parlementaire de son mari à cette période", a commenté Elise Lucet.

Mme Fillon dit aussi dans ce document ne pas s'être "occupée de communication non plus.

"Il ne faut pas isoler cette phrase du contexte dans lequel elle a été prononcée", avait mis en garde l'avocat de Penelope Fillon, Me Pierre Cornut-Gentille sur France inter, avant la diffusion d'une enquête d'"Envoyé spécial" sur France 2.

