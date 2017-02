Des psychiatres réclament dans une pétition la destitution de Donald Trump pour ... "maladie mentale"!

13:00

Le psychiatre américain John Gartner et quelques collègues ont lancé une pétition en ligne pour destituer Donald Trump qu'ils jugent "atteint de maladie mentale et psychologiquement inapte à exercer ses fonctions de président."

"Nous, professionnels de la santé mentale,croyons en notre jugement professionnel que Donald Trump manifeste une maladie mentale grave qui le rend psychologiquement incapable de s'acquitter avec compétence des fonctions de président des États-Unis. Et nous demandons respectueusement qu'il soit démis de ses fonctions, conformément à l'article 3 du 25e amendement à la Constitution, qui stipule que le président sera remplacé s'il est dans l''incapacité à exercer les pouvoirs et remplir les devoirs de sa charge""indique la pétition .

Le Dr Guillaume Fond, psychiatre à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, interrogé par le magazine Sciences et Avenir n'est pas d'accord avec le jugement de ses homologues américains. "Si on devait destituer toutes les personnes au pouvoir présentant des troubles de la personnalité narcissique, il ne resterait plus grand monde pour gouverner. Que Donald Trump fasse n'importe quoi c'est une chose, de là à le destituer pour narcissisme, c'est plus compliqué."



