J.K. Rowling répond aux supporters de Donald Trump qui veulent brûler ses livres et ses DVD

15:00

J.K. Rowling a critiqué le "Muslimban", le décret anti-immigration pris par Donald Trump ce qui lui a attiré les foudres de certains twittos fans du président des Etats-Unis.

Une jeune femme lui a même adressé ce message : "Je viens juste de brûler tous mes livres Harry Potter après avoir été une fan pendant 17 ans. Harry Potter à l’école des sorciers est le premier livre que j’ai lu. Je suis fâchée que ça se passe comme ça… Tu m’embarrasses, tu me dégoutes et je ne lirai plus jamais tes ouvrages #MerciPourCes17années."

Ce à quoi l'ancienne institutrice a répondu : "Je suppose que c’est vrai ce qu’on dit : on peut encourager une fille à lire des livres sur la montée et la chute d’un autocrate, mais on ne peut pas la forcer à réfléchir."

À un autre qui lui a promis de brûler les DVD, elle a cette fois rétorqué avec humour : "Et bien les fumées dégagées par les DVDs seront peut-être toxiques et j’ai toujours ton argent, donc je t’en prie tu peux même emprunter mon briquet."



