EXCLU AVANT-PREMIERE - Michel Drucker fait une drôle de révélation à Franck Dubosc sur France 2 concernant... son âge! - Regardez

Samedi soir, à 20h55, France 2 diffusera "Le grand show de l'humour", présenté par Michel Drucker .

Au Zénith de Paris, pour son premier Grand Show de l’année, l'animateur crée l’événement et vous invite à découvrir les 50 comiques préférés des Français,

Pour l’occasion, un grand sondage national IFOP a été réalisé afin de déterminer parmi 100 comiques de ces 50 dernières années ceux que vous avez plébiscités. En fin d’émission, le nom de l’humoriste N°1 des Français sera révélé.

Pendant plus de deux heures, l’émission réunira sur scène et en images les plus grands comiques dans leurs meilleurs sketches.

Les téléspectateurs retrouveront notamment Dany Boon, Laurent Gerra, Michèle Laroque, Pierre Palmade, Anne Roumanoff, Ahmed Syllah, Roland Magdane, Les Chevaliers du Fiel, Chantal Ladesou, Olivier de Benoist, Anthony Kavanagh, Issa Doumbia, Jean-Marie Bigard, Les Bodin's, Chevallier et Laspales, Nawell Madani, Haroun, Florent Peyre.

A noter la participation de Gad Elmaleh et Franck Dubosc.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir, en exclusivité , les premières images de l'émission.

Dans l'extrait, Michel Drucker fait une révélation à Franck Dubosc.

"Tu sais quel âge j'ai ? Cent ans cette année ! On dit que j'en fais 65", lâche-t-il en précisant que c'est grâce à "la cryothérapie active".

