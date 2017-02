EN DIRECT - #PenelopeGate- François Fillon tiendra une conférence de presse à 16H00 à son QG de campagne

10:13

10h12: La conférence de presse de Fillon sera "une contre-attaque" d'environ une heure, selon son équipe de campagne (BFMTV)

09h55: François Fillon tiendra une conférence de presse à 16H00 à son QG de campagne

08h51: Alain Juppé, un plan B sous conditions? Il répond sur Twitter: "Aux auteurs de rumeurs infondées, une confirmation : pour moi, NON c'est NON. Je dirai pourquoi. Aujourd'hui écoutons FF, notre candidat.

08h42: "Fillon ne renoncera pas" mais "va changer de stratégie, être plus offensif dans sa défense", a assuré un de ses proches à l'AFP. "Je n'exclus pas qu'il reconnaisse ses erreurs", a glissé le même. L'état-major du candidat se réunira à 18H00 au siège de campagne, Porte de Versailles, pour finaliser sa nouvelle stratégie.

DIMANCHE 5 FEVRIER

14h04: Penelope Fillon est "une mère de famille très respectable" qui a été "victime d'un dispositif qu'elle ignorait manifestement", a estimé ce midi sur France 3 la ministre de l'Environnement Ségolène Royal.

"Je pense que vraiment on a déjà beaucoup trop parlé de cette histoire.

Au moment où je vous parle il est très important, puisqu'elle est saisie, que la justice dise ce qu'il en est pour que chacun prenne ses responsabilités.

Je n'en dirai pas plus parce que c'est vrai que ça a occulté, ça étouffe, ça pollue la campagne présidentielle qui est le grand moment démocratique d'un pays autour de l'affrontement entre différents projets, la projection vers le futur des Français".

13h13: Le président du Modem, François Bayrou, estime ce midi que le candidat investi par le parti Les républicains, François Fillon, doit se retirer de la course à l'Elysée.

Au micro du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI François Bayrou dit non "à la dérive que prend aujourd'hui la vie publique". Ainsi, "il n'a pas d'autre solution" que de se retirer de la course à l'Élysée "pour retrouver un débat qui soit à la hauteur". Pour le président du MoDem, "il y a eu une atteinte à la décence".

François Bayrou, qui a confié que sa "décision n'était pas prise" quant à son destin présidentiel, constate "l'immense désarroi de tous ceux qui croyaient à cette primaire, au résultat, au candidat choisi et qui sont aujourd'hui dans une absolue interrogation et angoisse. Cela rejaillit sur la totalité de la vie publique française."

12h32: La députée Front national Marion Maréchal-Le Pen a appelé dimanche les sympathisants de droite et de François Fillon à se tourner vers "le plan M, le plan Marine" Le Pen, plutôt qu'un "plan B" de "consensus mou" d'un éventuel nouveau candidat Les Républicains.

Interrogée à Lyon pour le "Grand rendez-vous" Europe 1/iTELE/Les Echos, la nièce de la candidate frontiste à la présidentielle a lancé un appel direct à "une partie" de l'électorat Les Républicains, susceptible selon elle de se retrouver dans le programme du FN.

"Nous avons aujourd'hui un parti Les Républicains qui est face à un choix cornélien, avec d'un côté un candidat qui est de fait déligitimé ou en tout cas extrêmement fragilisé -à tort ou à raison, on verra ce que dit la justice", a dit Mme Maréchal-Le Pen.

"Et, de l'autre, une option plan B qui serait un candidat forcément illégitime au regard des primaires puisqu'il n'en serait pas issu", a argué la députée du Vaucluse.

"Face à cela, nous, notre objectif au Front national, c'est de se tourner en partie vers les électeurs des Républicains qui se retrouvent face à un choix forcément insatisfaisant", a déclaré la benjamine de l'Assemblée nationale.

10h37 : François Fillon envisagerait une "grande opération transparence", une sorte d'"Interview vérité", à la télé sur TF1 ou France 2, selon Paris Match

SAMEDI 4 FEVRIER

17h03: Médiapart publie des images d'un chèque, ainsi que le talon d'un chéquier, signés respectivement "François Fillon" et "Fillon".

Sur le premier spécimen, il est possible de distinguer clairement la somme de 3.221 euros et 73 centimes.

Sur le second, 3205,41 euros.

Médiapart affirme que ces fonds, publics, devaient à l'origine servir pour rémunérer des assistants parlementaires et non les sénateurs directement.

08h34: Emmanuel Macron devancerait désormais François Fillon, en forte baisse, au 1er tour de la présidentielle, et se qualifierait pour le second tour face à Marine Le Pen, selon un sondage BVA-Salesforce.

Avec 21% à 22% d'intentions de vote, l'ex-ministre de l'Economie se rapproche de la présidente du Front national, stable à 25%.

François Fillon ne recueille plus que 18% à 20% d'intentions de vote, soit une chute de 4 à 6 points, et ne se qualifierait pas pour le second tour.

VENDREDI 3 FEVRIER

19h18: «Je tiendrai bon», assure François Fillon dans un message vidéo adressé à ses militants

18h48: "Le système n’a pas réussi à nous arrêter hier ; nous lui résisterons encore aujourd’hui et demain" (Fillon)

18h43: François Fillon s'adresse aux Français dans une vidéo qu'il a postée sur le Net:

C’est à vous, qui êtes le cœur battant du combat pour la France que nous avons engagé, que je souhaite aujourd’hui m’adresser. pic.twitter.com/jcq3s0sAOo — François Fillon (@FrancoisFillon) 3 février 2017

18h42: "En voulant m’atteindre, ils veulent vous contraindre à baisser les yeux. Ils veulent vous contraindre à baisser la tête"

18h19: François Fillon serait éliminé dès le premier tour de la présidentielle avec 18,5% des voix, si le scrutin devait avoir lieu ce dimanche, selon un sondage paru aujourd'hui.

Plus précisément, Marine Le Pen et Emmanuel Macron arriveraient en tête, avec respectivement 25% et 20,5% des voix.

11h53: Henri Guaino, candidat à l’élection présidentielle, estime que faute de «procédure» c’est à François Fillon de prendre une décision.

«Il n’y a aucune procédure pour le (François Fillon) faire sortir. C’est à lui que revient cette décision» a-t-il déclaré vendredi sur Radio Classique.

«Ce serait un service à rendre à la fois à lui-même, pour qu’il puisse assurer sa défense, et à sa famille politique, parce que nous nous dirigeons, s’il s’entête, vers une élection où il ne sera pas au second tour de l’élection présidentielle (...)».

11h42: Le Sénat va transmettre des documents demandés par le parquet sur les emplois des deux enfants aînés



« Le Président du Sénat a, par décision du 3 février 2017, autorisé la communication des documents dont les services du Sénat disposent. Cette communication sera assurée par le Secrétaire général de la Questure dans les plus brefs délais », affirme le communiqué.

11h12: Michèle Alliot-Marie, députée (LR) européenne et candidate déclarée à l'élection présidentielle, estime que les Français ont l'impression que "plus personne ne respecte les grands principes", dans le quotidien L'Opinion.

10h57: Le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet, encourage François Fillon, dont il est proche, à s'expliquer devant les Français car "ne rien dire alimente quelque peu la suspicion ou les interrogations".

"La tempête, elle est forte mais elle n'est pas insurmontable, encore faut-il se donner les moyens. Ne rien dire alimente quelque peu la suspicion ou les interrogations", a expliqué le sénateur lors d'une émission de Télé Lyon Métropole.

10h45: Une perquisition est en cours au Sénat, selon Le Parisien

L'objectif de celle-ci est de notamment retrouver les badges des assistants parlementaires de l'ex-Premier ministre quand il était sénateur de la Sarthe.



09h14: Le Parisien rapporte que ce week-end, les soutiens de François Fillon devraient distribuer un tract, tiré à près de 4 millions d'exemplaires, et titré « Stop à la chasse à l'homme ! Trop c'est trop ! ».

Nos confrères publient d'ailleurs ce tract:

08h46: François Fillon a fait "des erreurs de communication", selon Rachida Dati sur BFMTV

08h43: "François Fillon a cru en gagnant la primaire qu'il avait gagné l'élection présidentielle" (Rachida Dati sur BFMTV)

08h26: Christine Boutin demande à François Fillon sur BFM TV qu'il "se retire très vite" et "adoube" Gérard Larcher

08h07: Gérard Larcher réaffirme son "total soutien" à François Fillon ce matin sur Twitter et dément "avec la + grande fermeté les allégations extravagantes des médias"

07h59: "Je souhaite que François Fillon se retire de l'élection présidentielle", déclare Florian Philippot sur RTL

07h43: 6 Français sur 10 pensent que François Fillon doit renoncer à la présidentielle, selon un sondage Odaxa pour franceinfo

JEUDI 2 FEVRIER

19h12: François Fillon est en meeting de Charleville-Mézières:

"Ce n'est pas la justice que l'on cherche, mais à me casser et à casser la droite.

J'éprouve une colère froide face à toute cette meute, qui se complaît dans cette entreprise de démolition."

J'assume le choix de m’être appuyé sur Penelope, sur mes proches.

Oui mes amis, je vous demande de m'aider à résister

Si j’étais un candidat fade, ce déchaînement n’aurait pas lieu.

Si mon projet était flou, l’acharnement ne serait pas là.

Je réponds aux enquêteurs et je leur confie toutes les informations nécessaires à la vérité.

J’ai confiance dans leur travail et je souhaite que la justice tranche rapidement cette affaire."

18h33: "Il entrainerait la droite à une défaite certaine!" (Balkany sur iTélé)

18h31: "Mes collègues du conseil municipal ont décidé unanimement de faire un recours" (Balkany sur iTélé)

18h28: "François Fillon doit pour la France se retirer" , déclare Patrick Balkany sur iTélé

18h06: Marine Le Pen en tête des intentions de vote au 1er tour, à 24.5% - François Fillon et Emmanuel Macron à égalité à 20% selon un nouveau sondage publié par iTélé

16h06: François Fillon: "Je me sens comme quelqu'un d'attaquer de tous les côtés, de façon injuste"

16h01: François Fillon assure qu'il "va se défendre" et qu'il est "plus que combatif"

15h49: Penelope Fillon a fourni aux enquêteurs "tous les détails démontrant l'existence d'un travail effectif" (Avocat)

15h34: L'avocat de Penelope Fillon a dénoncé des phrases "sorties de leur contexte" à propos de la diffusion attendue jeudi soir dans "Envoyé spécial" (France 2) d'un extrait d'interview de mai 2007, dans laquelle elle affirme n'avoir jamais été l'assistante parlementaire de François Fillon.

"Je déplore qu'alors qu'une enquête judiciaire est en cours, des phrases ainsi isolées à dessein et sorties de leur contexte donnent lieu à une telle exploitation médiatique", déclare Me Pierre Cornut-Gentille dans un communiqué transmis à l'AFP.

14h58: Sylvie Fourmont, chef du secrétariat particulier de Fillon entendue en ce moment par les enquêteurs (BFMTV)

13h40: Marine Le Pen estime que la promesse de François Fillon de renoncer s'il était mis en examen était «stupide».

13h05: Pour le trésorier des Républicains, il est "anormal" que le microparti de Fillon récolte les dons

12h08: "C'est une campagne de dénigrement dont le calendrier n'est pas un hasard" (Bernard Accoyer)

12h04: "Les affaires de François Fillon, je les laisse à François Fillon, déclare Benoît Hamon reçu à l'Elysée

11h56: "Fillon risque de nous faire repartir pour 5 ans de malheur" selon Nicolas Dupont-Aignan (BFMTV)

11h48: Nicolas Dupont-Aignan critique "l'entêtement de François Fillon (BFMTV)

11h29: Selon Le Parisien , le Parquet National Financier (PNF) a demandé aux policiers d’étendre leur enquête à deux des enfants du couple.

08h28: Sur RMC, une amie de Penelope Fillon évoque l'état d'esprit dans lequel elle se trouve : "C'est très difficile pour elle (…) Elle ne pouvait pas imaginer que ça puisse lui arriver", confesse Agnès Arthus-Bertrand. "C'est pour elle une épreuve épouvantable (…) Ça ne correspond pas du tout à ce qu'est Penelope".

08h24: "On est au-delà de la problématique judiciaire. Beaucoup jouent avec la vérité" (Jean-Marie le Guen sur LCI)

07h52: Les enfants Fillon, Marie et Charles, vont à leur tour être entendus par la justice, afin de justifier leur activité.rapporte RTL. Rappelons qu'ils ont été salariés en tant qu'attachés parlementaires quand François Fillon était sénateur entre 2005 et 2007.

02h26: France 2 avait promis des révélations dans le magazine Envoyé Spécial qui sera diffusé ce soir à partir de 21h, on connait désormais une partie de ce que nous allons voir.

Le magazine a retrouvé un entretien vidéo accordé en mai 2007 à un quotidien britannique, dans lequel Penelope Fillon se confie sur sa vie.

A propos de son mari, elle déclare "je n'ai jamais été son assistante, ou quoi que ce soit de ce genre-là" , au cours de cette interview longue de 45 minutes.

Relancée sur son rôle aux côtés de François Fillon, l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle ajoute :

"Je ne me suis pas occupée de sa communication non plus."

Ces propos, tenus au Sunday Telegraph quelques jours après la nomination de François Fillon au poste de Premier ministre, confirment les révélations parues dans Le Canard enchaîné, écrit France Télévisions.

L'hebdomadaire soupçonne François Fillon et son suppléant à l'Assemblée Marc Joulaud d'avoir rémunéré son épouse Penelope en tant qu'assistante parlementaire pour plus de 830 000 euros.

Toujours dans cet entretien vidéo, qui n'est plus consultable aujourd'hui sur internet, l'épouse de celui qui vient alors d'être nommé Premier ministre se dit "peu à l'aise dans les allées du pouvoir", précise qu'elle n'a aucun rôle aux côtés de son mari, et confie qu'elle étudie Shakespeare.

"J'ai réalisé que mes enfants me connaissaient mais seulement en tant que mère. (...)

Je me suis donc dit :

'Je ne suis pas stupide, cela va me permettre de travailler et de penser à nouveau'", raconte encore Penelope Fillon, alors qu'elle est censée exercer le métier d'assistante parlementaire aux côtés de son mari puis de Marc Joulaud depuis une dizaine d'années.

François Fillon et son épouse Penelope by morandini

