EXCLU AVANT-PREMIERE: Demain soir, France 3 va dévoiler les trésors cachés des variétés dans un documentaire - Regardez

Demain, à 20h55, France 3 diffusera un documentaire, intitulé "Les trésors cachés des variétés".

Dans les trésors de la télévision, les plus grands shows et émissions de variétés jamais égalées par leur fantaisie, leur originalité, leur créativité et leur modernité ont une seule et même signature, celle d’un précurseur et réalisateur de génie, Jean-Christophe Averty.

Des années 60 aux années 80, tous les artistes se sont bousculés devant ses caméras.

Pour la première fois et en exclusivité, Jean-Christophe Avertya donné son accord à Mireille Dumas pour dévoiler ces grands moments de télévision qui n’ont jamais été rediffusés.

Que ce soit pour Eddy Mitchell, Michel Delpech, France Gall, Claude François, Dalida, Georges Brassens, Marie Laforêt, Serge Lama, Juliette Greco, Nino Ferrer, Pierre Perret, Henri Salvador, Marcel Amont et même Mireille Darc, Jeanne Moreau, Pierre Richard, Guy Bedos, Michel Galabru … pour n’en citer que quelques uns.

Il a transformé les premiers pas de nombreuses vedettes en véritables bijoux télévisuels et réalisé des mises en scène époustouflantes avec des chorégraphies d’un genre nouveau pour les monstres sacrés du moment.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir, en exclusivité , les premières images du documentaire.

