Michael Kelly de "House of Cards", souvent confondu avec son personnage, raconte quelques anecdotes insolites!

Lorsque l'acteur Michael Kelly arrive quelque part, c'est son personnage d'impitoyable chef de cabinet de la Maison Blanche Doug Stamper dans " House of Cards " que les gens voient, et craignent. Et pourtant, dans la vie il est à l'opposé de ce dernier.

"Doug Stamper parcourt les couloirs du Congrès et les gens écoutent. C'est marrant, c'est réel", raconte à l'AFP l'acteur de 48 ans, qui a pris l'habitude d'obtenir gain de cause grâce à la confusion engendrée par son plus célèbre personnage dans la série de Netflix, aux côtés de Kevin Spacey et Robin Wright.

C'est plutôt utile quand il fait campagne auprès d'élus à Washington ou ailleurs pour la protection des personnes âgées ou la lutte contre la consommation excessive d'opiacés qui fait des ravages aux Etats-Unis.

Mais, comme souvent, l'acteur se révèle être une bonne pâte dans la vraie vie. "Je suis un homme très heureux. Je n'ai absolument rien à voir avec ce mec... J'entre en général dans une pièce en souriant et en disant bonjour, donc les gens baissent leur garde", souligne ce père de deux enfants, aux origines irlandaise et italienne qui a grandi en Géorgie (sud-est).



