Le CSA rejette une demande de Marine le Pen de revoir à la hausse le temps de parole du Front National

En début de semaine, sur son site Internet, Marine Le Pen publiait une lettre qu'elle a adressée au Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel concernant les temps de parole.

La présidente du Front National expliquait que "dans la plupart des médias, le FN accuse un retard considérable".

Aujourd'hui, Olivier Schrameck lui a répondu.

"Le Conseil rappelle qu'au cours de cette période [du 1er août 2016 au 31 janvier 2017, ndlr], il a souligné, à échéances régulières, la nécessité d'assurer une représentation équilibrée de l’ensemble des formations politiques, par voie de communiqué général comme directement auprès des éditeurs concernés.

Il a également publié sur son site Internet l'ensemble des données qu'il a recueillies, classées par formation politique ainsi que par personnalité politique", explique-t-il en précisant n'avoir reçu aucune saisine de sa part "sinon celle adressées le 30 janvier".

Olivier Schrameck continue en indiquant que "de nombreux éditeurs ont fait part ces derniers mois au Conseil des difficultés rencontrées pour interroger des représentants de [sa] formation politique".

"Le Conseil les a invités à lui faire part des éléments attestant de ces difficultés. Par ailleurs, il vous a été indiqué personnellement lors d'un entretien le 30 juin 2016 qu'il vous appartenait, d'une part, d'indiquer aux médias audiovisuels les personnalités susceptibles de représenter votre formation politique et, d'autre part, de faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre accès aux médias audiovisuels, notamment durant la période s'ouvrant le 1er août 2016".

Le CSA rappelle que "les règles applicables au décompte des temps de parole n'autorisent aucun report d'une période sur l'autre".

Et d'ajouter que "la comptabilisation du temps de parole et du temps d'antenne se fait, durant la période s'ouvrant le 1er février, par candidat, déclaré ou présumé, et non par formation politique".

