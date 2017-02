Penelopegate: François Fillon éliminé dès le 1er tour de la présidentielle par Marine Le Pen et Emmanuel Macron, selon un sondage

12:42

En pleine affaire " Penelopegate ", un sondage Elabe pour Les Echos et Radio Classique montre que les intentions de vote en faveur de François Fillon s'effondrent.

Le candidat des Républicains à la présidentielle serait éliminé du second tour par Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Il récolte désormais entre 19 et 20% des voix, avec ou sans François Bayrou comme candidat. Soit de 5 à 6 points de moins que le mois dernier.

François Fillon se retrouve derrière Marine Le Pen (entre 26 et 27 %) et Emmanuel Macron (entre 22 et 23 %).

L'ex-Premier ministre est devant Benoît Hamon (entre 16 et 17 %), Jean-Luc Mélenchon (10 %), François Bayrou s'il était candidat (4 %), Yannick Jadot (1 %), Nicolas Dupont-Aignan (1%), Philippe Poutou (0,5%) et Nathalie Arthaud (0,5 %).

Marine Le Pen est créditée respectivement de 35% à 41% des voix dans l'hypothèse d'un second tour l'opposant à Emmanuel Macron (65%) ou François Fillon (59%).

Ce sondage a été effectué sur internet les 30 et 31 janvier 2017, après la victoire de Benoît Hamon et le meeting de François Fillon dimanche dernier, auprès d'un échantillon de 1.053 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

François Fillon et son épouse Penelope par morandini