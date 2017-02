Marine Le Pen décide de retirer la peine de mort de son programme électoral et privilégie la "perpétuité réelle"

11:25

Dans son projet présidentiel 2017, Marine Le Pen a fait une modification, elle ne propose plus le rétablissement de la peine de mort.

La candidate du Front national à l'élection présidentielle privilégie la "perpétuité réelle", précisant toutefois avoir été favorable "par le passé à titre personnel" à la peine capitale".

Dans Questions d'info, elle déclare : "J’intègre dans mon projet la perpétuité réelle".

Et d'ajouter concernant la suppression de la peine de mort, "quitte à ce que les Français la rétablissent via un référendum d’initiative populaire", un dispositif qu’elle propose et pour lequel 500 000 signatures sont nécessaires.



