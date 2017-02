penelopegate: Charlie Hebdo offre ce matin le masque de Mme Fillon "pour gagner 500.000 euros à ne rien faire"

07:15

Charlie Hebdo met en Une ce matin, le "masque" de Penelope Fillon pour "gagner 500.000 euros sans rien faire"...

Une Une dans la veine de Charlie Hebdo qui se veut pleine de provocation au moment où le Penelopegate prend de plus en plus d'ampleur après les récentes révélations du Canard qui désormais parle même de 900.000 euros et non plus de 500.000.

#penelopegate: Voici en vidéo et en une minute... by morandini