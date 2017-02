La vidéo très étonnante du rappeur Gradur qui prend en stop Éric Richermoz, un jeune élu ... Front National! - Regardez

11:02

Le rappeur Gradur a pris en stop sans le savoir un élu FN du conseil régional des Hauts-de-France.

Alors qu'il prend place dans la voiture, l'artiste lui lance : "Tu n'a pas peur de monter avec des Noirs et des Arabes ?"

Ce à quoi il répond que non. Puis, le chanteur et son ami qui n'apparait pas dans la vidéo le déclarent fils de Manuel Valls"...

Le jeune homme n'est pas d'accord et explique pourquoi : « Je peux pas le saquer Valls. (...) Il y a les élections de la gauche dimanche. Il va se faire virer Valls. (...) Il va récurer les chiottes de l'Assemblée nationale pendant cinq ans », lance Éric Richermoz, amusé.

Enfin Gradur le fera même danser et faire le signe du Dab.

"Est-ce que tu as un message à faire passer à Gradur ? " demande le conducteur qui filme tout sur l'application snachat.

"Je voudrais qu'il fasse un son et qu'il l'appelle É douard. (...) Et comme Manu va avoir beaucoup de temps comme il va être au chômage, il pourra même faire l'instru", rétorque t'il amusé.

Dans le Courrier Picard, Éric Richermoz raconte son périple :"J’ai fait du stop jeudi soir, après une journée passée en commission au Conseil régional des Hauts-de-France, pour rentrer à Ablaincourt-Pressoir... Dans la voiture, les vannes ont fusé de part et d’autre ; c’était un bon moment. Je ne connaissais pas Gradur, le rappeur qui a publié la vidéo qu’il tournait en conduisant, et il ne me connaissait pas. "



