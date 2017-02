Après M.Pokora, le chanteur Christophe tacle les Victoires de la Musique : "Les Victoires ? Je m'en tape!"

08:29

Christophe est actuellement en tournée près de Lyon.

Et dans une interview accordée au Parisien , il a évoqué les Victoires de la musique, sans mâcher ses mots.

Le chanteur, qui n'est d'ailleurs pas nommé pour son dernier album, Les Vestiges du Chaos, lâche: "Je m'en tape."

Et d'ajouter: " En 2003, on m'a poussé à aller la chercher et ça faisait plaisir à tout le monde. Mais la télé, c'est pas mon truc et le showbiz, comme l'école, j'ai toujours été en marge."

La tournée se terminera après 80 dates au printemps 2018 à la Philharmonie de Paris.



