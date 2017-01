"Pop Up", l'émission d'Audrey Pulvar, change - encore - d'horaire sur C8 et arrive en 2e partie de soirée

16:42

Le magazine "Pop Up", présenté par Audrey Pulvar, va une nouvelle fois changer d'horaire sur C8.

Les téléspectateurs retrouveront l'émission culturelle non plus le samedi à 9h, mais le dimanche en seconde partie de soirée à partir du 19 février, à 23h15.

Ce nouveau numéro proposera une version plus longue - 80 minutes - avec plus de reportages et plus de rubriques.

L'émission "Pop Up" a été lancée le samedi 15 octobre dernier, à 11h.

Résumé du numéro

PREMIER CERCLE : portrait d’un artiste majeur à travers le témoignage de ceux qui ont contribué à construire sa carrière Beyoncé alias Queen B, la « reine de toutes les chanteuses »

PHENOMENE : enquête inédite sur un des phénomènes culturels du moment Les extraterrestres reviennent ! – Pourquoi les Aliens nous fascinent-ils tant ?

LA FICHE DU STAGIAIRE : Louis se plonge dans son ordi pour livrer une fiche façon « culture pour les Nuls » sur un incontournable de la culture classique (personnalité ou mouvement) L’architecte Le Corbusier

L’HISTOIRE POP : raconte une grande marque ou un lieu mythique qui est devenu incontournable dans la culture POP Lego, comment une petite brique est devenue un géant mondial du divertissement

L’HEBDO MYTHO : une sélection des événements culturels, histoire de faire croire que vous avez tout lu, tout vu !

ICONE : focus sur une icône pop King Kong – le gorille géant, toujours plus fort, fait son grand retour au cinéma LOL & POP : concentre les dernières créations des internautes, des plus drôles aux plus émouvantes.

