C8 diffusera le concert "Âge tendre, la tournée des idoles" le mercredi 22 février en prime

16:27

Le mercredi 22 février 2017 à 21h00 , C8 diffusera le spectacle "Âge tendre, la tournée des idoles".

Retrouvez sur la scène du Zénith de Nantes pour un concert exceptionnel : Gérard Lenorman, Sheila, Hugues Aufray, Les Rubettes (featuring Alan Williams), Linda de Suza, Marcel Amont, Isabelle Aubret, Pascal Danel, Au Bonheur des Dames et Christian Delagrange.

Ils reprendront leurs plus grands tubes : « Santiano », « Les Rois Mages », « La Ballade des gens heureux », « Les Neiges du Kilimandjaro », « Le Mexicain », « Oh les filles », « Sugar Baby Love » etc...

Un spectacle présenté par Cyril Féraud et produit par Christophe Dechavanne & Coyote Live



