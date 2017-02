EXCLU - AVANT-PREMIERE: A quoi ressemblera le travail en 2050 ? La chaîne Planète+ a enquêté ! - Regardez

D’ici 2050, les transformations numériques, la généralisation de la robotique, l’explosion des BigData et du Cloud dans le monde professionnel vont révolutionner le monde du travail.

Cette technologie en marche bouscule la vie au travail, change la conception même de nos espaces et de nos outils.

Elle révolutionne aussi son marché, la façon de choisir ses collaborateurs, de dématérialiser les échanges, de déléguer les taches à des algorithmes et à des robots de plus en plus performants.

PLANETE + présente les chercheurs, innovateurs et entrepreneurs qui réinventent notre rapport au travail pour nous adapter à cette nouvelle ère.