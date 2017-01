Cinéma: Ben Affleck annonce qu'il ne réalisera finalement pas le prochain Batman !

16:16

Ben Affleck a annoncé dans un communiqué relayé par Variety qu'il ne réalisera finalement pas le prochain Batman . Néanmoins, il convient de souligner qu'Il en restera le producteur et l'acteur.

"Il y a des personnages qui occupent une place énorme dans le coeur de millions de gens. Jouer ce rôle demande de la concentration, de la passion et la meilleure performance d'acteur possible. " C'est clair que je ne peux pas faire les deux jobs au niveau demandé" a déclaré Ben Affleck, précisant qu'il était très "attaché à ce projet"

Le réalisateur de "War for the Planet of the Apes" Matt Reeves figure sur la short liste pour le remplacer.

"Warner Bros soutient pleinement la décision de Ben Affleck et reste déterminé à travailler avec lui" a indiqué Warner Bros.



