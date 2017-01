Guéri de sa pneumonie, l'ex-président des Etats-Unis George H.W. Bush est sorti de l'hôpital

12:01

Mi-janvier, l'ancien président américain George H. W. Bush, 92 ans, avait été admis à l'hôpital de Houston dans le Texas, en soins intensifs, pour soigner une pneumonie.

Son porte-parole Jim McGrath a annoncé hier soir: "Le président George H. W. Bush est sorti aujourd'hui du Houston Methodist Hospital après avoir été soigné pour une pneumonie".

Et d'ajouter: "Il est reconnaissant pour toutes les prières et les gentils messages qu'il a reçus durant son séjour, de même que pour les soins de classe mondiale que ses docteurs et infirmières lui ont prodigués".

Placé en soins intensifs, au début de son hospitalisation, il avait été intubé pendant deux jours pour l'aider à respirer.



