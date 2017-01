Le cinéaste espagnol Pedro Almodovar sera le président du jury du prochain festival de Cannes

07:03

Le cinéaste espagnol Pedro Almodovar, qui avait remporté le prix de la mise en scène en 1999 pour "Tout sur ma mère", présidera le jury du 70e Festival de Cannes, du 17 au 28 mai, ont annoncé mardi les organisateurs dans un communiqué.

C'est la première fois de l'histoire du Festival de Cannes que le jury est présidé par un Espagnol. Il succédera au réalisateur de la saga "Mad Max", l'Australien George Miller.

« Je suis très heureux de fêter le 70 e anniversaire du Festival du Film de Cannes dans cette fonction si privilégiée. Je suis reconnaissant et honoré et j’ai le trac ! Être Président du Jury est une lourde responsabilité et j’espère être à la hauteur des circonstances. Je peux vous dire que je vais me dévouer corps et âme à cette tâche, qui est à la fois un plaisir et un privilège. », a déclaré le cinéaste.



