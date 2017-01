Audiences janvier: TF1 passe sous les 20% et France 2 à son plus bas historique - C8 en forme

18:28

TF1 et France 2 ont vu leur audience baisser en janvier, la Une passant sous les 20% et la Deux retombant à son plus bas historique enregistré en octobre, ce dont profitent les petites chaînes à l'instar de C8, selon des chiffres de Médiamétrie lundi.

TF1 affiche une part d'audience moyenne de 19,7% en janvier (-0,9 point sur un an), devant France 2 qui tombe à 12,3% (-1,3 point) et M6 qui passe sous la barre des 10% à 9,9% (-0,2 point).

France 2, plombée notamment par les mauvais scores de l'après-midi, a récemment changé sa grille avec l'émission culinaire "Un chef à l'oreille" dont la première semaine a été un succès d'audience pour la case (480.000 téléspectateurs).

Les autres chaînes du service public ont connu un mois contrasté, France 3 terminant à 8,8% (-0,3 point) France 5 à 3,7% (stable) et France 4 à 1,9% (stable).

Arte a reculé, (-0,3 point à 2,3%), tout comme Canal+ (-1,1 point à 1,2%).

En revanche C8, la chaîne en clair du groupe Canal+, se hisse à la 5e place des chaînes les plus regardées avec 3,8% (+0,1 point), égalant son record, tirée par "Touche pas à mon poste" (1,55 million de téléspectateurs) et les émissions héritées de Canal+ "Salut les Terriens" (1,18 M de téléspectateurs) ou "La Nouvelle Edition" (300.000 téléspectateurs).

Les petites chaînes du groupe TF1 enregistrent de belles hausses sur le mois : +0,5 point pour TMC à 3,4%, +0,6 point à 1,9% pour HD1 et +0,3 point à 2,1% pour NT1. Par groupes, c'est ainsi le groupe TF1 qui domine les audiences de janvier avec une pda de 27,6% (+1 point).

La Une a notamment enregistré sa meilleure audience du mois avec la finale du Mondial de Handball (44% de pda, 8,7 millions de téléspectateurs), un événement qui a également permis à TMC de battre le record d'audience de la TNT (18,1%, 4,7 millions de téléspectateurs).

TMC souligne que l'émission "Quotidien" de Yann Barthès enregistre un record en janvier (1,3 million de téléspectateurs en moyenne). Dans le groupe M6, W9 est restée stable (2,6%) et 6ter a grimpé de 0,5 point, à 1,7%. Egalement en forme, RMC Découverte (groupe SFR Media) augmente de 0,5 point (2,1%) et Numéro 23 de 0,4 point (1%). BFMTV domine largement l'audience des chaînes d'info, avec 2,5% (+0,5 point).

iTELE perd 0,4 point à 0,6%, talonnée par LCI qui atteint 0,5%, franceinfo n'est pas mesurée. L'Equipe, avec 1,1% (+0,2 point), égale son record historique.



Jean-Pierre Pernaut flingue BFM TV: "LCI a... par morandini