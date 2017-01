EN DIRECT - Soupçons d'emploi fictif: L'audition de Penelope et François Fillon est terminée (Le Parisien)

21:54

21h54: Dans un communiqué, l'équipe de François Fillon indique avoir porté à l'attention des enquêteurs "des éléments utiles" permettant d'établir "le travail réalisé" par son épouse, soupçonnée d'avoir bénéficié d'emplois fictifs au sein de la Revue des deux mondes et en tant qu'attachée parlementaire.

21h43: L'audition de François Fillon et de son épouse Penelope est terminée, confirme à franceinfo une source proche du dossier.

21h06: Selon le Parisien, les auditions de François Fillon et de son épouse Penelope par les policiers de l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières (OCLCIFF) se sont achevées ce lundi soir vers 20 heures.

18h54: "J'ai une confiance absolue en François Fillon" , assure Bernard Debré son porte-parole sur BFMTV

18h48: "Demandez à monsieur Bartolone pourquoi il embauche sa femme. C'est très courant" affirme Bernard Debré sur BFMTV

15h57: Selon BFM TV et L'Obs, Marc Ladreit de Lacharrière, propriétaire de la Revue des deux Mondes, était, en fin de matinée, en cours d'audition à Nanterre dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le Pôle national financer sur l'affaire Le riche homme d'affaires, proche de François Fillon, doit notamment être interrogé sur les déclarations de l'ancien directeur de la Revue, Michel Crépu qui a redit aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales ne «pas avoir eu la moindre trace de ce qui pourrait ressembler à un travail de conseiller littéraire».

Entre mai 2012 et décembre 2013, Penelope Fillon aurait touché 5 000 euros bruts par mois pour «réfléchir» à l'avenir de la publication, dont les comptes étaient gravement dans le rouge.

15h31: Une dizaine d'enquêteurs de l'Office central contre les infractions financières et fiscales sont à pied d'oeuvre, notamment pour analyser les documents remis à la justice jeudi par l'avocat du candidat à la présidentielle.

Ils vont également tenter de retrouver des traces attestant du caractère réel de l'emploi de Penelope Fillon à l'Assemblée nationale et à la Révue des Deux Mondes.

15h47: Toujours selon BFM TV, le couple est entendu séparément à la Brigade Financière

15h44: François Fillon assurait, dans un entretien au Journal du dimanche (JDD), publié ce 29 janvier, qu’il ne se « laissera pas abattre » par les accusations d’emploi fictif visant son épouse, Penelope, et qu’il se battra « jusqu’au bout » face aux « forces » qui « sont à l’œuvre pour [le] faire taire ».

« Comment ne pas considérer qu’il y a des forces qui sont à l’œuvre pour me faire taire et tenter d’affaiblir ma candidature, voire tenter de m’empêcher de me présenter ?

Comment expliquer une telle violence ? Quel clan ai-je dérangé ? Quels intérêts ai-je remis en cause ?

C’est une manipulation grossière, mais je suis certain que la justice ne se laissera pas instrumentaliser par ces manœuvres qui puent la calomnie.

15h41: Le couple Fillon serait dans les locaux de la Brigade financière

15h36: Près d'une semaine après les soupçons d'emploi fictif portant sur François Fillon et son épouse Penelope, le couple est actuellement entendu par les enquêteurs selon BFM TV