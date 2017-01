EN DIRECT - Lycéen mort poignardé devant son lycée à Paris- Un jeune de 17 ans "impliqué" qui s'est rendu a été placé en garde à vue

09:21

09h21: L'auteur des coups est toujours en fuite (police)

08h33: "On doit encore déterminer son degré d'implication", précise une source policière

08h20: Un jeune homme de 17 ans interpellé et placé en garde à vue

LUNDI 30 JANVIER

18h17: Si les auteurs présumés sont activement recherchés par la police, ils le sont aussi par un groupe de jeunes, "proches de la victime, qui chercheraient à se venger.", affirme Le Parisien. Et d'ajouter que le proviseur et son adjoint du lycée Maurice Ravel, dans le XXe arrondissement, ont été molestés vers 16h30 ce lundi. "Les agresseurs cherchaient à en découdre avec un ou des lycéens qu’ils n’ont pas trouvé", indique une source policière. Ils ont voulu pénétrer dans l’établissement mais ont été bloqués par plusieurs employés qui "se sont pris des coups de poing et de pied".

17h33: Un lycéen, témoin de la scène, raconte à l'AFP ce qu'il a vu: "Il y a eu une bagarre devant le lycée, un contre un, avec coups de casque, coups de poing et puis y a eu un coup de couteau là".

Et une source policière d'ajouter: "Il s'est effondré et les jeunes l'ont laissé là".

15h27: Dans un communiqué, la ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem a fait part de sa “tristesse” et a annoncé qu’une enquête avait été ouverte “pour faire toute la lumière sur cette affaire”.

Par ailleurs, le recteur s’est rendu sur place et une cellule médico-psychologique a été mise en place.

15h02: Selon M6, la victime a été isolée suite à un différend et a alors reçu des coups de couteau dans les côtes de la part d’un autre lycéen.

14h35: « Il s’agirait d’une embrouille entre jeunes.

Deux individus suspects ont été vus aux abords de l’établissement », indique une source policière au quotidien, précisant que l’élève, scolarisé dans l’établissement, âgé de 17 ans, a reçu des coups de couteau dans les côtes.

Il aurait tenté lui-même de retirer le couteau.

14h14: Un lycéen est mort aujourd'hui, à 13 heures, poignardé selon le Parisien .

Les faits ont eu lieu devant le lycée professionnel Charles-de-Gaulle, rue Ligner, tout près du cimetière du Père Lachaise (XXe).

L’auteur des coups de couteau est en fuite.

La police et les sapeurs-pompiers sont sur place.

.



Un lycéen est mort aujourd'hui, à 13 heures... par morandini