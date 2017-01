USA : Une pétition a été lancée pour remplacer Lady Gaga à la mi-temps du Super Bowl

07:29

Le 5 février se déroulera le match de l'année lors du Superbowl où les Atlanta Falcons affronteront es New England Patriots à Houston.

Une pétition a été lancée pour remplacer Lady Gaga à la mi-temps du Super Bowl et a recueilli quelques 45 000 signature spour le moment.

La raison invoquée par l'auteur de cette dernière Justin G. est que la programmation musicale qui correspondrait pas à l'influence musicale d'Atlanta et de Houston.

Il précise qu'il voudrait voir sur scène les rappeurs Rae Sremmurd, Gucci, Goodie Mob, Ludacris et Young Jeezy et que Young Thug interprétera l’hymne d’ATL, Guwop Home.

Andre 3000 et Erykah Badu chanteraient l'hymne nationale tout en s'insurgeant contre Donald Trump.

Enfi Big Pimpin de Jay Z et Bun B clôtureraient le show.

Selon USA Today, il n'y a aucune chance ce qui se passe réellement mais quoi qu'il en soit, si vous voulez voir Migos faire le spectacle à la place de Lady Gaga à la mi-temps

.



Lady Gaga n'aime pas être comparée à Madonna par morandini