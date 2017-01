Tennis: L'ancien champion australien Pat Cash accuse Roger Federer de "tricherie légalisée" sur la BBC

13:31

Ce dimanche, la légende du tennis Roger Federer a remporté son 18e titre du Grand Chelem.

Durant la rencontre, le sportif a dû prendre une pause pour pouvoir faire des soins, ce qui a fortement agacé l'ex-tennisman australien, Pat Cash, qui travaille comme consultant pour la BBC à Radio 5 Live, qui le suspecte de tricherie. «C'est de la tricherie, mais c'est autorisé. C'est de la tricherie légalisée mais ce n'est pas juste,» a-t-il commenté.

Roger Federer lui a répondu lors d'une conférence de presse : "J'avais déjà pris un temps mort jeudi contre Stan Wawrinka. Stan avait demandé en premier à sortir du court. J'ai pensé ensuite qu'un massage pourrait me faire du bien. Je souffre des adducteurs depuis mon deuxième tour contre Noah Rubin. Ce soir, j'ai eu mal à l'aine au milieu du troisième set. Je me suis dit qu'il y avait une règle et que je pouvais m'en servir. Je pense aussi que nous ne devons pas abuser du système. Je crois avoir montré l'exemple pendant vingt ans. Me critiquer est exagéré. Je suis sans doute le dernier à demander un temps mort."

À noter que les fans du tennisman n'ont pas apprécié les propos de l'ancien vainqueur à Wimbledon en 1987 et l'ont largement taclé sur les réseaux sociaux.



Quand le joueur Stan Wawrinka recadre Jean... par morandini