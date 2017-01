Stéphane Plaza bientôt sur TF1 ? "On me l'a proposé il y a peu, la question est d'actualité"

11:01

Cette semaine, Stéphane Plaza accorde une interview à "Télé Loisirs".

L'animateur d' M6 s'est confié à des lecteurs de l'hebdo télé, et l'un d'eux l'a interrogé sur son avenir sur la chaîne privée.

"Il est peu probable que je rejoigne TF1, même si on me l'a proposé il y a peu.", a-t-il déclaré.

Avant d'ajouter: "Cela dit la question est d'actualité, car mon contrat avec M6 expire en 2017", révèle le présentateur de " Chasseurs d'appart ".

Stéphane Plaza indique toutefois être "bien sur M6".

"On me laisse ma liberté. J'ai toujours envie de présenter des programmes sur l'immobilier et j'ai des projets de nouvelles émissions avec Karine Le Marchand", précise-t-il.

Stéphane Plaza se lâche totalement sur M6... par morandini