Denzel Washington, Emma Stone, "Stranger Things"... Découvrez la liste des lauréats à la 23e cérémonie des SAG Awards

Voici la liste des lauréats aux 23èmes Screen Actors Guild (SAG) Awards, prix du syndicat américain des acteurs remis hier.

La cérémonie s'est déroulée depuis Los Angeles (Etats-Unis).

CINEMA

Meilleur ensemble d'acteurs : "Les figures de l'ombre"

Meilleur acteur : Denzel Washington, "Fences"

Meilleure actrice : Emma Stone, "La La Land"

Meilleur second rôle masculin : Mahershala Ali, "Moonlight"

Meilleur second rôle féminin : Viola Davis, "Fences"

TELEVISION

Meilleur ensemble d'acteurs dans une série dramatique : "Stranger Things"

Meilleur ensemble d'acteurs dans une comédie : "Orange is the New Black"

Meilleur acteur dans une série dramatique : John Lithgow, "The Crown"

Meilleure actrice dans une série dramatique : Claire Foy, "The Crown"

Meilleur acteur dans une série comique : William H. Macy, "Shameless"

Meilleure actrice dans une série comique : Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série : Bryan Cranston, "All the Way"

Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série : Sarah Paulson, "American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson"

