Céline Dion va coacher les candidats de l'équipe de Gwen Stefani dans la version américaine de "The Voice"

Céline Dion a annoncé sur NBC et sur son compte Twitter qu'elle allait coacher les candidats de The Voice USA de l'équipe de Gwen Stefani.

«Il n’y a personne comme Céline. Les autres coachs vont tellement être jaloux quand ils vont voir que j’ai Céline comme mentor! Je suis tellement fébrile!» a déclaré la star sur la chaine.

Gwen Stefani, Blake Shelton, Alicia Keys et Adam Levine du groupe Maroon 5 sont les membres du jury de The Voice cette saison.

Very excited to join @gwenstefani on @NBCTheVoice as #TeamGwen ’s advisor for Battles! #TheVoice -Céline ✌ pic.twitter.com/5fmjWd7Eyk