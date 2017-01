La Française Iris Mittenaere, élue Miss Univers cette nuit à Manille, réagit: "Je suis vraiment très fière de représenter la France et l'Univers" - VIDEO

08:50

Comme vous l'a annoncé jeanmarcmorandini.com il y a quelques heures, la Française Iris Mittenaere , Miss France 2016, a été élue Miss Univers cette nuit à Manille !

Lors d'une conférence de presse, la jeune femme a confié: "C'est vrai que j'ai encore du mal à me rendre compte que je suis Miss Univers, mais j'ai vraiment hâte de retourner en France pour vous la montrer de plus près, cette couronne, et pour vous remercier tous, parce que vous avez été d'un soutien sans faille depuis le début de cette aventure."

Et d'ajouter: "Je suis vraiment très fière, aujourd'hui, de représenter la France et l'Univers."

Sur RTL, Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France, a quant à elle déclaré: "C'était son rêve [...] Moi, cela fait 15 ans que je suis au stand de Miss France organisation, ça fait 12 ans que j'espère ça et elle l'a fait".

Rappelons que lors de l'élection de Miss France, Iris Mittenaere avait représenté le Nord-Pas-de-Calais.



