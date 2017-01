Restrictions d'entrée aux Etats-Unis imposées par Donald Trump: Le cinéaste iranien Asghar Farhadi n'ira pas aux Oscars

12:31

Le cinéaste iranien Asghar Farhadi , nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger, a annoncé qu'il ne se rendrait pas à la cérémonie de remise des prix, dénonçant les restrictions d'entrée aux Etats-Unis imposées par Donald Trump. Ce dernier a interdit aux ressortissants d'Iran, de Syrie, du Yémen, de Libye, d'Irak, de Somalie et du Soudan d'entrer sur le territoire amércain.

Dans un communiqué il explique : "Mon intention n'était pas de ne pas assister à la cérémonie ou de la boycotter pour montrer mes objections (aux politiques de Trump) car je sais que beaucoup de gens dans l'industrie américaine du cinéma et au sein de l'Académie des arts et sciences du cinéma sont opposés au fanatisme et à l'extrémisme qui règnent plus que jamais aujourd'hui."

"Mais il semble maintenant que la possibilité même de ma présence soit soumise à des "si" et des "mais" et ce n'est pas acceptable pour moi, même si l'on venait à faire exception pour mon voyage", a-t-il ajouté.



Des centaines de manifestants à l'aéroport JFK... par morandini