L'A13 coupée dans les Yvelines après un carambolage : 4 blessés en urgence absolue, 55 blessés légers et 11 personnes choquées

07:50

Un très gros accident est survenu sur l'autoroute A13 ce matin, vers 5 heures, à hauteur de la commune de Flins-sur-Seine, dans les Yvelines, en direction de Paris. La circulation a du être coupée.

Le Parisien rapporte que le bilan serait de quatre blessés en urgence absolue, 55 blessés légers et 11 personnes choquées.

Et d'ajouter que cet accident implique six véhicules : deux bus, deux poids lourds et deux voitures.

Sur la radio d'information des autoroutes, il est expliqué qu'«il y a de nombreuses victimes et de nombreux pompiers sur place. C'est un accident qui nécessite un dispositif significatif avec un camion en travers de la route».

Et d'ajouter que «les blessés sont évacués vers un gymnase. Cela prend du temps».





Premiers secours : Les gestes qui sauvent... par morandini