Martine Aubry: "Nous serons dès demain tous derrière Benoît Hamon pour mener le combat de la présidentielle"

07:46

Soutien de Benoît Hamon, Martine Aubry l'a félicité dimanche soir après sa victoire à la primaire de la gauche.

Selon elle, "son projet apporte un souffle nouveau à la gauche et à notre pays".

Absente de son meeting vendredi à Lille, la maire de ville nordiste l'avait encensé dans un message audio : "Tu as renoué avec la mission historique de la gauche, en portant haut nos valeurs d'égalité et de justice. qui avait apporté son soutien au candidat dès le lendemain du premier tour de la primaire."

Dimanche, Martine Aubry a logiquement salué sa victoire : "Il s'est attaqué avec des réponses neuves et fortes aux défis actuels et à venir de nos sociétés. Il a, ainsi, su réveiller l'enthousiasme à gauche et ranimer l'espoir d'un avenir meilleur pour tous et pour chacun", a-t-elle ajouté.

L'ex-première secrétaire du PS a estimé que les résultats de cette primaire étaient "la victoire d'une gauche forte sur les valeurs et lucide sur les changements" dont la France a besoin.

"Nous serons dès demain tous derrière Benoît Hamon pour mener le combat de la présidentielle et faire gagner un projet de progrès et battre le projet de régression et de peur que nous proposent la droite et l'extrême droite", a-t-elle encore affirmé.

Benoît Hamon et Manuel Valls ensemble face aux... by morandini