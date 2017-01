François Fillon: "Qu'on laisse ma femme tranquille. Je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont voulu nous jeter aux loups" - VIDEO

29/01 17:32

François Fillon a assuré dimanche qu'il ne se laisserait pas "intimider", défendant avec émotion son épouse Penelope, soupçonnée d'emplois fictifs, et a décliné son programme libéral pour lutter contre "le chaos français".

En meeting à Paris, sous les encouragements des "Fillon, président" et "on va gagner" scandés par les militants, le candidat de la droite à la présidentielle a assuré qu'il avait "le cuir solide", mais a demandé "qu'on laisse (sa) femme en dehors de ce débat politique", après les révélations cette semaine du Canard enchaîné sur des emplois supposés fictifs de son épouse.

"Plus que ma personne, qui est dans le viseur", "c'est une haute idée de la France qu'on veut abattre en vol", a lancé l'ancien Premier ministre au tout début d'un discours de plus d'une heure, devant plusieurs milliers de personnes (plus de 15.000 selon le candidat) lors d'un grand meeting à La Villette, à Paris.

"À travers Penelope, on cherche à me casser. Moi, je n'ai peur de rien, j'ai le cuir solide.

Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux, mais qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique", a poursuivi M. Fillon.

À leur arrivée main dans la main dans la salle bondée, M. et Mme Fillon avaient été ovationnés par les militants Les Républicains.

Aux cris de "Penelope, Penelope", Mme Fillon, les yeux embués, s'était vu offrir un bouquet de fleurs.

"On ne m'intimidera pas", a assuré le candidat, après avoir fait applaudir Alain Juppé, son adversaire de la finale de la primaire, assis au premier rang, et exprimé une "pensée" pour Nicolas Sarkozy. Critiqué pour la radicalité de son programme économique et social, qualifié de "thatchérien" par ses détracteurs, M. Fillon a revendiqué son credo libéral tout en prenant soin de s'adresser "à tous les Français".

"Je veux parler pour les chômeurs, pour les sans-grade, les sans carnet d'adresses, les courageux, tous ceux pour qui le changement est une opportunité de casser le plafond de verre qui fige leur destin."

17h31: "Je vais relever avec vous le défi du redressement national"

17h27: "Aujourd'hui, l'original c'est Jean-Luc Mélenchon, et la copie c'est Marine le Pen"

17h25: François Fillon qualifie Jean-Luc Mélenchon de "Fidel Castro de YouTube"

17h19: "Si je n'avais qu'un seul slogan, ce serait: "Une France libre""

17h17: "Je veux réduire l'immigration à un strict minimum en l'organisant par quotas"

17h16: "La religion musulmane doit accepter sans conditions ce que toutes les autres religions ont accepté"

17h13: "Les étrangers ont des devoirs avant de réclamer des droits"

17h11: "Je veux remettre de l'ordre dans le chaos français"

17h10: "Oui, nous abrogerons la réforme des rythmes scolaires"

17h09: "Je suis en colère de voir le niveau de nos écoles baisser d'année en année"

17h05: "Je pense au Président Chirac. Vos applaudissements, il les entendra"

17h01: "Je suis le candidat du travail et du pouvoir d'achat"

16h59: "La meilleure politique sociale, c'est celle qui donne du boulot !"

16h57: "Je ferai de la France un champion mondial de l'intelligence artificielle"

16h55: "Je fonce pour une France du plein emploi"

16h52: "Debout toujours, à genoux jamais!"

16h45 : "Les Français sont formidables et le jour où la bureaucratie arrêtera de les "emmerder", ils le seront encore plus"

16h44 : Je ne suis pas un produit marketing, ma parole ne m’est pas soufflée par le microcosme

16h38 "Je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont voulu nous jeter aux loups"

16h37 : "Qu'on laisse ma femme en dehors de ce combat politique

16h37 : "Depuis le début , Pénélope est à mes côtés avec discrétion. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au Crédit Agricole"

16h36 : "Je viens de loin, on ne m'intimidera pas"

16h35 : "Je veux que nos adversaires vous respectent, haussez le ton, haussez la voix"

16h33 : "Ne cédez à aucune intimidation, ne lâchez aucune de vos valeurs, soyez plus grands que ceux qui nous mitraillent"

16h32 : "Un immense merci à Alain Juppé (...) pour sa présence aujourd'hui"

16h30 : "Ils pensaient nous avoir abattus, vous êtes là, plus de 15.000!"

16h29: François Fillon démarre son discours

15h54: La journaliste de BFMTV ne peut assurer son duplex depuis le meeting car des militants l'insultent

#FillonLaVillette : la journaliste de @BFMTV doit annuler son direct au dernier moment car elle se fait insulter par un ou des militants pic.twitter.com/KgCA3CaFEi — Mickaël Frison (@mkfrison) 29 janvier 2017

15h31: Dans la salle, plusieurs militants tiennent des pancartes "Je suis Penelope"

15h21: Selon les organisateurs ,13 000 personnes sont présentes au meeting à la Villette

15h07: François et Pénélope Fillon sont arrivés il y a quelques minutes à la Villette. Largement ovationnés par les militants présents, le couple n'a pu cacher son émotion, avec les larmes aux yeux

Un triomphe pour Penelope Fillon ! #FillonLaVillette pic.twitter.com/EZhOFPNHP2 — FILLON 2017 (@Fillon2017_fr) 29 janvier 2017







François Fillon: "Devant 15 000 témoins je veux... par morandini