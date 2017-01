Primaire de la gauche: Mais où se trouve François Hollande aujourd'hui? "Les Guignols" de Canal+ ont la réponse - Regardez

12:31

Après une semaine de campagne, ponctuée par des accrochages, des meetings et un débat télévisé mercredi soir, les électeurs sont appelés à départager Benoît Hamon et Manuel Valls, les deux derniers candidats en lice pour l’investiture de la Belle alliance populaire – le Parti socialiste et ses alliés – à l’élection présidentielle.

Mais une question se pose, où se trouve François Hollande aujourd'hui?

Les célèbres marionnettes des Guignols de Canal Plus ont la réponse!

Regardez:



Primaire de la gauche: Mais où se trouve... par morandini