Football: Très agacé, Patrice Evra, nouvelle recrue de l'OM, tacle le public du Stade de France

13:30

Lors d'une conférence de presse, Patrice Evra s'en est pris au public du Stade de France.

Pour la nouvelle recrue de l'OM, si la France avait joué la finale de l'Euro au stade Vélodrome plutôt qu'au Stade de France, elle aurait remporté le match.

Et le joueur d'en donner la raison: "Au Stade de France, pour la finale de l'Euro, les gens sont venus pour prendre des selfies.", a-t-il fustigé.

Et d'ajouter: "Autant jouer dans une cathédrale. Si on avait joué ici contre le Portugal, on aurait été champions d'Europe. J'avais envie de goûter à cette folie".







