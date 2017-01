Le décret anti-immigration de Donald Trump déclenche la colère des patron d'Apple, Netflix, Microsoft et Google

Le décret controversé restreignant l'immigration aux Etats-Unis a déclenché la colère du patron d'Apple.

"Apple n'existerait pas sans l'immigration", fustige Tim Cook, dans un document interne obtenu par l'AFP.

En effet, Steve Jobs, le fondateur de la marque à la pomme, était fils d'un immigré syrien.

Cette colère est également partagée par le PDG de Netflix Reed Hastings, qui déclare sur Facebook: "Les mesures de Donald Trump affectent les employés de Netflix à travers le monde".

Et d'ajouter: "Il est temps de joindre les mains pour protéger les valeurs américaines de liberté et d'opportunité".

Dans un e-mail interne, le patron de Google Sundar Pichai, ne cache pas non plus son inquiétude: "Nous sommes inquiets de l'impact de ce décret et de toute proposition qui pourrait imposer des restrictions sur les employés de Google et de leurs familles et qui pourrait créer des barrières pour importer de grands talents aux Etats-Unis".

Même colère du côté de Microsoft. Sa patronne d'origine indienne Satya Nadella, déclare: "En tant qu'immigré et PDG, j'ai conscience de l'impact positif que l'immigration a sur notre entreprise, sur le pays et sur le globe"

Rappelons que cette semaine, la marque a prévenu que ces restrictions à l'immigration auraient un impact négatif sur l'innovation car elles pourraient gravement affecter la capacité à pourvoir tous les postes dans ses équipes de recherche et développement.