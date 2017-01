La colère du boxeur Français Tony Yoka, médaillé d'or à Rio, refoulé d'un combat de boxe pour ne pas avoir payé sa place !

08:26

Le boxeur français Tony Yoka , médaillé d'or à Rio cet été, était venu soutenir son frère Victor aux championnats de France amateurs de boxe, à Louvroil.

Il a finalement fait demi-tour, indigné de se voir contraint de payer l'entrée et il l'a dit cette nuit haut et fort sur les réseaux sociaux en s'en prenant à la Fédération Française de Boxe.

Voici le texte posté par Tony Yoka

"Bienvenue aux Championnats de France de Boxe.

Venu supporter mon petit frère je me vois refuser l'entrée et contraint de payer.

J'ai bien évidement refuser, et même après avoir fait le tour des différentes tables d'officiels et du président de notre Chère et Grande Fédération Française de Boxe, j'ai été prié de quitter la salle de compétition.

Quelle belle mise en avant de notre fédé qui surf sur l'image de ses champions depuis les JO, qui placarde sur tous les murs cette photo de ma fiancé et moi même et qui me refoule comme un mal propre à l'entrée des gymnases.

Merci pour tout"

