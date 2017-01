Primaire: Benoît Hamon vainqueur avec 58.65% des suffrages, selon les 1ères estimations - Manuel Valls à 41.35%

29/01 21:16

Benoît Hamon remporte largement le second tour de la primaire de la gauche, devant son adversaire Manuel Valls.

Ce résultat n'est pas une surprise. Arrivé en tête au soir du premier tour, Benoît Hamon disposait du plus large réservoir de voix, ayant obtenu dès la semaine dernière le ralliement d'Arnaud Montebourg.

Très rapidement, les premiers ralliements se sont exprimés. Arrivé dernier dimanche dernier, Jean-Luc Bennahmias, soutien de Manuel Valls mais lui aussi défenseur du revenu universel, s'est empressé de soutenir le vainqueur de la soirée.

Dans son discours de victoire, Benoît Hamon a salué une gauche qui « relève la tête, se tourne vers le futur et veut gagner ».

Il a surtout appelé au rassemblement, non seulement de « tous les socialistes » mais aussi des candidats d’Europe écologie-Les Verts et de La France insoumise, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.

« Dès lundi, je proposerai (…) à tous les candidats à cette primaire mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l’écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu’à l’intérêt des Français au-delà de nos personnes.

Je leur proposerai de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable pour le progrès social, écologique et démocratique. »

Manuel Valls s'est exprimé depuis la Maison de l'Amérique latine .

Il a reconnu sa défaite et «chaleureusement félicité» son adversaire, qui l'a «emporté nettement»

«J'ai toujours eu le sens de l'action collective et de la loyauté. Je suis profondément attaché aux engagements pris.

Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement.

Je veux lui souhaiter bonne chance pour le combat qui est devant lui», a-t-il lancé devant quelques dizaines de militants. Ce qui sonne comme un avertissement, tant la réconciliation des deux gauches «irréconciliables» paraît mal embarquée.

21h15: Benoît Hamon va proposer à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot de construire une majorité gouvernementale

21h09: Benoît Hamon vient de terminer son discours sous les cris de joie de ses supporters

21h08: Benoît Hamon: "C'est à vous de décider quel peuple vous voulez être"

21h05: Benoît Hamon: "Je veux vous restituer le pouvoir qui n'aurait jamais du cesser être le vôtre"

21h02: Benoit Hamon: "Je mesure votre confiance, elle est un élan"

21h01: Benoît Hamon: "Votre mobilisation me donne une force considérable pour vous vous représenter"

21h01: Benoît Hamon démarre son discours alors que Manuel Valls n'a pas terminé le sien

21h00: Manuel Valls: "Je reste convaincue que la gauche est forte quand elle se dépasse"

20h59: Manuel Valls: "Nous refusons que le visage de Marine le Pen soit demain celui de la France"

20h56: Manuel Valls: "Nous devons rester mobilisés et vigilants"

20h55: Manuel Valls: "Les défaites font partie de la vie politique"

20h54: Manuel Valls: "Je veux remercier tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage"

20h53: Manuel Valls: "Je veux lui souhaiter bonne chance pour le combat qui est devant lui"

20h52: Manuel Valls: "Je tiens chaleureusement à féliciter Benoît Hamon, je l'ai appelé"

20h41: Benoît Hamon vainqueur avec 58.65% des voix , annonce la Haute Autorité, Valls 41.35% , à 60% du dépouillement

20h30: Benoît Hamon large vainqueur de la primaire élargie du PS face à Manuel Valls (sources PS à l'AFP)

20h22: La maire de Paris, Anne Hidalgo, qui avait soutenu Vincent Peillon au premier tour de la primaire, devrait se rendre à la Mutualité où est Benoît Hamon

20h02: Jean-Luc Bennahmias se dit "pleinement" derrière Benoît Hamon. Au Point, il confie: "L'électorat de cette primaire était très conscient que cette élection ne donnerait pas le gagnant de la présidentielle, donc ils se sont dit : Perdu pour perdu, autant voter pour celui qui défend les valeurs de gauche ! Manuel pouvait faire ce qu'il voulait, ça ne pouvait pas marcher"

19h58: Manuel Valls sera le premier à s'exprimer vers 20h30

19h56: L'équipe de campagne de Benoît Hamon se dit "sereine"

19h48: Manuel Valls vient d'arriver à la maison de l'Amérique latine, d'où il s'exprimera dans la soirée

19h24: L'institut de sondage OpinionWay donne Benoît Hamon vainqueur à 58%, selon Le Soir

19h06: Selon un sondage sortie des urnes relayé par le site belge Le Soir, Benoît Hamon serait largement en tête avec un score proche de 60% des voix.

19h00: Les bureaux de vote ferment

18h46: Le candidat gagnant et le perdant se serreront la main à Solférino pour la traditionnelle photo de famille. Les résultats définitifs sont attendus vers 20h30.

18h39: Benoît Hamon vainqueur de la primaire, selon des estimations relayées par le site belge La Libre

18h35: Le président de la LICRA s'indigne d'"attaques antisémites" contre Manuel Valls à Bordeaux:

18h30: Benoît Hamon ne s'attend pas à autre chose que la victoire. Il n'a d'ailleurs pas rédigé de discours de défaite, assure son entourage, selon le site belge Le Soir

18h26: Entre 1,7 et 2 millions de votants au final aujourd'hui, selon une estimation du PS

18h01: Le PS évoque une hausse de la participation de 23%

17h59: Participation en hausse à 17h: Sur 75% des bureaux de vote, 1.306.852 votants contre 1 million la semaine dernière sur 70% des bureaux.

13h05: Participation en hausse à midi: Sur 75% des bureaux de vote, 567.563 votants contre 400.000 la semaine dernière sur 63%.

12H05: Selon le Lab d'Europe 1, la participation des Français de l'étranger, qui votent avant ceux de métropole, a doublé par rapport au premier tour. Près de 12.000 Français avaient participé au premier tour.

11h22: Arnaud Montebourg se dit «disponible» pour aider Benoît Hamon s'il l'emporte



11h21: Benoît Hamon se dit "content de la qualité de la campagne"

11h12: Manuel Valls vient de voter à Evry

11h09: Benoît Hamon vient de voter à Trappes dans les Yvelines, où il est député

10h37: Selon France TV Info, François Hollande est à Paris aujourd'hui mais ne souhaite pas participer à ce scrutin interne. "Il a dit depuis longtemps que s'il avait voulu participer à la primaire, il aurait été candidat", a indiqué l'un de ses proches.

10h26: Un peu plus de 7 000 bureaux de vote sont installés partout en France

10h24: Bernard Cazeneuve et Jean-Marc Ayrault ont voté ce dimanche matin. Mais rappelons que certains membres du gouvernement souhaitent rester neutres.

08h52: Christophe Borgel, l'organisateur de la primaire de la gauche, a reçu les caméras de France 3 dans sa permanence de Haute-Garonne. "Les journalistes présents au siège du PS auront sur des ordinateurs mis à leur disposition les résultats en temps réel", a-t-il annoncé.

08h00: Ouverture des bureaux de vote pour le second tour

07h45: Après les résultats du premier tour, Benoît Hamon fait figure de favori. Avec 36,03% des voix, il a devancé de près de cinq points Manuel Valls (31,48%). Outre la dynamique liée à cette première place surprise, les reports de voix lui sont a priori plus favorables. Le troisième homme, Arnaud Montebourg (17,52%), a en effet appelé très rapidement à voter pour Benoît Hamon.

07h23: Après une semaine de campagne, ponctuée par des accrochages, des meetings et un débat télévisé mercredi soir, les électeurs sont appelés à départager Benoît Hamon et Manuel Valls, les deux derniers candidats en lice pour l’investiture de la Belle alliance populaire – le Parti socialiste et ses alliés – à l’élection présidentielle.

