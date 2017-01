EN DIRECT - Benoît Hamon large vainqueur de la primaire élargie du PS face à Manuel Valls (sources PS à l'AFP)

20:34

20h30: Benoît Hamon large vainqueur de la primaire élargie du PS face à Manuel Valls (sources PS à l'AFP)

20h22: La maire de Paris, Anne Hidalgo, qui avait soutenu Vincent Peillon au premier tour de la primaire, devrait se rendre à la Mutualité où est Benoît Hamon

20h02: Jean-Luc Bennahmias se dit "pleinement" derrière Benoît Hamon. Au Point, il confie: "L'électorat de cette primaire était très conscient que cette élection ne donnerait pas le gagnant de la présidentielle, donc ils se sont dit : Perdu pour perdu, autant voter pour celui qui défend les valeurs de gauche ! Manuel pouvait faire ce qu'il voulait, ça ne pouvait pas marcher"

19h58: Manuel Valls sera le premier à s'exprimer à 20h30

19h56: L'équipe de campagne de Benoît Hamon se dit "sereine"

19h48: Manuel Valls vient d'arriver à la maison de l'Amérique latine, d'où il s'exprimera dans la soirée

19h24: L'institut de sondage OpinionWay donne Benoît Hamon vainqueur à 58%, selon Le Soir

19h06: Selon un sondage sortie des urnes relayé par le site belge Le Soir, Benoît Hamon serait largement en tête avec un score proche de 60% des voix.

19h00: Les bureaux de vote ferment

18h46: Le candidat gagnant et le perdant se serreront la main à Solférino pour la traditionnelle photo de famille. Les résultats définitifs sont attendus vers 20h30.

18h39: Benoît Hamon vainqueur de la primaire, selon des estimations relayées par le site belge La Libre

18h35: Le président de la LICRA s'indigne d'"attaques antisémites" contre Manuel Valls à Bordeaux:

18h30: Benoît Hamon ne s'attend pas à autre chose que la victoire. Il n'a d'ailleurs pas rédigé de discours de défaite, assure son entourage, selon le site belge Le Soir

18h26: Entre 1,7 et 2 millions de votants au final aujourd'hui, selon une estimation du PS

18h01: Le PS évoque une hausse de la participation de 23%

17h59: Participation en hausse à 17h: Sur 75% des bureaux de vote, 1.306.852 votants contre 1 million la semaine dernière sur 70% des bureaux.

13h05: Participation en hausse à midi: Sur 75% des bureaux de vote, 567.563 votants contre 400.000 la semaine dernière sur 63%.

12H05: Selon le Lab d'Europe 1, la participation des Français de l'étranger, qui votent avant ceux de métropole, a doublé par rapport au premier tour. Près de 12.000 Français avaient participé au premier tour.

11h22: Arnaud Montebourg se dit «disponible» pour aider Benoît Hamon s'il l'emporte



11h21: Benoît Hamon se dit "content de la qualité de la campagne"

11h12: Manuel Valls vient de voter à Evry

11h09: Benoît Hamon vient de voter à Trappes dans les Yvelines, où il est député

10h37: Selon France TV Info, François Hollande est à Paris aujourd'hui mais ne souhaite pas participer à ce scrutin interne. "Il a dit depuis longtemps que s'il avait voulu participer à la primaire, il aurait été candidat", a indiqué l'un de ses proches.

10h26: Un peu plus de 7 000 bureaux de vote sont installés partout en France

10h24: Bernard Cazeneuve et Jean-Marc Ayrault ont voté ce dimanche matin. Mais rappelons que certains membres du gouvernement souhaitent rester neutres.

08h52: Christophe Borgel, l'organisateur de la primaire de la gauche, a reçu les caméras de France 3 dans sa permanence de Haute-Garonne. "Les journalistes présents au siège du PS auront sur des ordinateurs mis à leur disposition les résultats en temps réel", a-t-il annoncé.

08h00: Ouverture des bureaux de vote pour le second tour

07h45: Après les résultats du premier tour, Benoît Hamon fait figure de favori. Avec 36,03% des voix, il a devancé de près de cinq points Manuel Valls (31,48%). Outre la dynamique liée à cette première place surprise, les reports de voix lui sont a priori plus favorables. Le troisième homme, Arnaud Montebourg (17,52%), a en effet appelé très rapidement à voter pour Benoît Hamon.

07h23: Après une semaine de campagne, ponctuée par des accrochages, des meetings et un débat télévisé mercredi soir, les électeurs sont appelés à départager Benoît Hamon et Manuel Valls, les deux derniers candidats en lice pour l’investiture de la Belle alliance populaire – le Parti socialiste et ses alliés – à l’élection présidentielle.

