Les proches de Prince furieux après le concert en hommage au chanteur, qui a été géré pour eux de manière "désastreuse"

11:23

C'est un véritable coup de gueule que poussent la soeur et le demi-frère de Prince, concernant le concert en son hommage qui a été organisé le 13 octobre dernier à St Paul, près de Minnéapolis.

Pour eux, cet évènement a été géré de manière "désastreuse" par l'administrateur du patrimoine du chanteur, et parlent même de "fiasco". Ses proches lui réclament des éclaircissements devant le juge chargé du dossier.

Ils reprochent notamment à Bremer Trust d'avoir confié l'organisation à la toute jeune société Jobu Presents plutôt que le géant de l'événementiel LiveNation.

L'organisateur choisi s'est désengagé quelques semaines avant le concert, qui a finalement été organisé par l'un des conseillers de l'administrateur, l'avocat Londell McMillan.

Et d'affirmer que pour le moment, ils "n'ont aucun moyen clair de savoir ce que sont devenus les recettes guichets, les revenus tirés du stationnement, des droits télévisés, radio et de diffusion en ligne, des produits dérivés et des stands", selon un document daté du 23 janvier et consulté par l'AFP.

Avant d'ajouter que le concert, auquel a participé Stevie Wonder, avait été déplacé en dernière minute de l'US Bank Stadium de Minneapolis, qui compte 66.200 places, à l'XCel Energy Center de St. Paul, qui n'en a que 20.000.

De son côté, l'avocat, qui conteste cette vision des faits, appelle le public à faire preuve de "discernement" et accuse les proches de Prince de proférer de "fausses accusations".



