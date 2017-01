Cyril Hanouna répond à Bernard de la Villardière: "Ses émissions sont un peu dangereuses!" - Regardez

21:04

La tension est montée d'un cran entre Bernard de la Villardière et l'équipe de "Touche pas mon poste".

Le présentateur d'M6 a répondu aux critiques de certains chroniqueurs dans une interview à TV Mag.

"Il y a les idiots utiles de l’islamisme. Là, il s’agit de crétins inutiles!", a-t-il lâché.

Et d'ajouter: "Ma devise, qui est arabe d’ailleurs, est la suivante: les chiens aboient, la caravane passe. Il faut être droit dans ses bottes! (...) Après, la petite célébrité télévisuelle fait que nous sommes cannibalisés par certains médias et certaines émissions...»

Ce vendredi soir, en direct sur C8, l'équipe de "Touche pas à mon poste" a répondu au présentateur.

"Ses émissions sont un petit peu dangereuses", a confié Cyril Hanouna.

Mais l'animateur de TPMP a toutefois admis à plusieurs reprises qu'il est "normal" qu'il réponde aux différentes critiques ou attaques dont il a pu faire l'objet dans l'émission.

Quant à Emilie Lopez, chroniqueuse et rédactrice en chef de "Touche pas à mon poste", elle a regretté que Bernard de la Villardière soit "super cool" avec elle au téléphone lorsqu'ils souhaitent l'inviter, "il dit qu'il adore l'émission en plus, il vous adore, il adore les chroniqueuses", et "qu'il ait besoin de se rendre sur ce plateau pour dire ce qu'il pense, qu'il nous le dise à nous!"

"Fais nous des reportages un peu moins crades" a de son côté répondu Enora Malagré, avant de lui adresser un "bisous".

Gilles Verdez, furieux, a confié être "offensé" par les propos du journaliste: "On dit pas qu'on est des crétins! C'est injurieux! Vous avez vu la comparaison qu'il fait! Je trouve ça minable de sa part! C'est inacceptable!"

Regardez:



Cyril Hanouna répond à Bernard de la... par morandini