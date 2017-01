Bernard de la Villardière qualifie Cyril Hanouna et les chroniqueurs de TPMP de "crétins inutiles"

18:53

Des chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" n'avaient pas mâché leurs mots après la diffusion de l'émission "Dossier tabou" consacré à l'Islam sur M6 il y a quelques semaines.

Une séquence avait particulièrement retenu l'attention, dans laquelle le présentateur et son équipe avaient été pris à partie par plusieurs jeunes individus. Le ton était alors monté entre eux.

Bernard de la Villardière, qui dit être accusé d'"islamophobie", répond à l'équipe de "Touche pas à mon poste" dans une interview accordée au site de Télé Loisirs.

""Enquête exclusive" est une émission produite par M6, avec une rédaction en chef qui est à la 6. Je suis aussi co-rédacteur en chef de cette émission, donc croyez bien que je n'ai pas affirmé l'antenne d'M6 pour laisser libre court à mes pseudo obsessions.", a-t-il déclaré .

Avant d'ajouter : "Le succès ne plaît pas toujours, ne plaît pas à tout le monde.".

"En effet, aujourd'hui, il y a à la fois les pharisiens, les procureurs, les flics de la pensée, qui flinguent cette émission.", a-t-il poursuivi.

Avant de lâcher: "Et on rajoutera à cela les crétins inutiles que sont les animateurs de ... rappelez-moi cette émission, Cyril Hanouna et compagnie ...

Rappelons qu'il y a quelques jours, dans "Touche pas à mon poste", Enora Malagré avait vivement critiqué Bernard de la Villardière après la diffusion sur M6 d'un reportage évoquant la situation à Saint Denis , et en particulier sa façon de parler des musulmans.

La chroniqueuse avait poussé un réel coup de gueule:

"Je suis ivre de colère contre ce documentaire de Bernard de La Villardière sur Saint Denis !

Et j’aimerais que Bernard de la Villardière foute la paix aux musulmans de France, maintenant !

Arrête de les caricaturer parce que le jugement justement, il naît dans son écriture journalistique.

Je suis désolée, je ne suis pas la seule à le penser.

Je trouve que là maintenant, ça devient de l’acharnement.

Il va falloir que ça s’arrête.

Foutez la paix aux musulmans bordel !"



Enora Malagré: "Que Bernard de la Villardière... par morandini