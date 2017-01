Vanity Fair Mexique déclenche une polémique en mettant Melania Trump, la femme de Donald Trump, à sa Une

10:02

En pleine crise diplomatique entre Washington et Mexico, l'édition mexicaine de Vanity Fair a mis à sa Une Melania Trump, la femme du président américain, sur le point de déguster des diamants, s'attirant critiques et quolibets sur internet.

Melania Trump, 46 ans, y apparaît toute vêtue de blanc, tirée à quatre épingles et souriante, attablée devant une assiette de bijoux dont elle enroule un collier sur une fourchette comme des spaghettis. Le choix de la version mexicaine de la revue américaine de mettre Mme Trump en couverture au moment où son mari entend construire un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique pour endiguer l'arrivée de migrants illégaux a été mal accueilli.

"Merci @VanityFairMX de mettre Melania Trump en Une. Grand exemple de sensibilité, d'empathie, de patriotisme et d'intelligence éditoriale", s'est moquée Denise Dresser, politologue et éditorialiste du journal mexicain Reforma, sur Twitter.

D'autres internautes ont jugé ce choix "humiliant" et "de mauvais goût" au moment où Donald Trump ne cesse d'adresser critiques et menaces au Mexique. "Non, il ne s'agit pas d'une histoire d'adulation", s'est défendu Vanity Fair Mexique sur son compte Twitter.

Dans son reportage, Vanity Fair présente la troisième épouse de Donald Trump et ancienne mannequin comme "timide, belle et prévenante". Vanity Fair Mexique, lancé en avril 2015, avait déjà créé la polémique en mettant en avant l'actrice Angelica Rivera, femme du président mexicain Enrique Peña Nieto, à l'origine d'un scandale.

Elle avait acquis une luxueuse demeure évaluée à plusieurs millions de dollars auprès d'une entreprise bénéficiaire de contrats publics.



