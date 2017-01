Donald Trump s'entretiendra demain avec François Hollande, Angela Merkel et Vladimir Poutine

15:38

Selon son porte-parole, Donald Trump s'entretiendra ce samedi par téléphone avec le président François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel et le président russe Vladimir Poutine, rapporte l'AFP.

Rappelons que le nouveau président républicain reçoit ce vendredi à la Maison Blanche la Première ministre britannique Theresa May. Ils évoqueront notamment les liens commerciaux post-Brexit et donneront une nouvelle impulsion à "la relation spéciale" entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni.



