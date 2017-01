13:30

Madonna avait déclaré le jour de la marche des femmes à travers les Etats-Unis et le monde qui s'est déroulée après l'investiture de Donald Trump : «Je suis en colère Oui, je suis indignée Oui, j'ai pensé à faire sauter la Maison Blanche, mais je sais que cela ne changera rien..."

Ces propos, le président ne les a pas du tout appréciés et il l'a fait savoir lors d'une longue interview accordée à la chaine Fox News.

"Honnête­ment, elle me dégoûte", a-t-il lâché.

Et d'ajouter: "Je pense qu'elle se fait du mal (...) Je crois que ce qu'elle a dit était indigne de notre pays".

Et d'ajouter que la chanteuse, par sa vulgarité, "avait desservi la cause".

La star s'est défendue sur son compte instagram et regrette que ses propos soient sortis de leur contexte: "Je ne suis pas une personne violente, je ne favorise pas la violence et il est important que les gens entendent et comprennent mon discours dans son intégralité plutôt qu'une phrase tirée d'une manière extravagante hors de son contexte."



