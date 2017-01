Alain Delon: "Si on me demandait de présider les César, je n'irais pas en solidarité avec Roman Polanski"

12:01

Mardi dernier, quelques heures après le renoncement de Roman Polanski de présider la prochaine cérémonie des César , Anouchka Delon, la fille d' Alain Delon , postait sur son compte Instagram une photo de son père.

Sur celle-ci, les internautes ont découvert le comédien en costume de Jules César avec, en légende, "Il est là le président des César. Ave lui".

Une question se posait alors : Alain Delon sera-t-il le prochain président des César ?

"Si on me demandait de les présider à sa place, je n'irais pas, en solidarité avec Polanski", a déclaré le comédien au Figaro en lâchant "foutez la paix à Polanski".

Et d'ajouter : "Chaque fois qu'il va traverser la rue, on va lui parler de 1970 ?".

Alain Delon a également évoqué le message posté par sa fille sur Instagram : "Non, non, non Il faut qu'elle arrête. Je n'irai pas. Et si je dois mettre les pieds dans le plat. Eh bien, je les mets".

Alain Terzian, le président de l'Académie des César, n'entend pas "pour l'instant" nommer de successeur au réalisateur franco-polonais (voir vidéo ci-dessous).

Mardi, le réalisateur a annoncé sa décision par le biais de son avocat, après le lancement d'une pétition pour sa destitution sur les réseaux sociaux ainsi qu'un appel au boycott de la cérémonie des César.

Cette polémique a "profondément attristé Roman Polanski et atteint sa famille" et il "a décidé de ne pas donner suite à l'invitation" des organisateurs de la cérémonie prévue le 24 février, indique le communiqué de son avocat. .

