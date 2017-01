Miss Univers - Jugée trop grosse par les internautes, Miss Canada leur répond: "Je ne me laisserai pas abattre par la négativité"

12:30

Le 30 janvier prochain aura lieu aux Philippines le concours de Miss Univers .

A quelques jours de l'événement annuel, Siera Bearchell, Miss Canada, est critiquée par de nombreux internautes.

La raison ? La jeune femme est jugée trop grosse.

Face aux critiques, elle a décidé de répondre à ses détracteurs sur son compte Instagram en déclarant être "bien dans [sa] peau".

"Quand vous me traiter de paresseuse, de grosse et de fille médiocre, qu'est-ce que vous êtes en train de dire aux femmes du monte entier ?", s'interroge-t-elle.

Et d'ajouter : "Miss Univers est une organisation qui s'est construite sur l'inclusion et la diversité. Ce n'est plus 'le concours de beauté' qu'il était avant".

Siera Bearchell explique que la mission du concours de beauté est "de donner aux femmes des outils pour atteindre le meilleur d'elle-même et utiliser leurs compétences pour aider les autres".

"C'est exactement ce que je fais. Je ne me laisserai pas abattre par la négativité", conclut-elle.

Pour mémoire, la France sera représentée par Iris Mittenaere , Miss France 2016.

.

Voici le message posté par Siera Bearchell sur son compte Instagram

.

.

.

Miss France 2016 présente le début de "La... par morandini